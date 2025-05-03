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Первый массовый советский автомобиль выставили на продажу в России
В Казани продается Москвич-400 1948 года...

Первый массовый советский автомобиль выставили на продажу в России

В Казани продается Москвич-400 1948 года выпуска по цене 500 тыс. рублей

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В Казани выставлен на продажу Москвич-400 1948 года выпуска – первый массовый советский автомобиль, настоящий раритет с пробегом всего 24 тысячи километров.

Автомобили выпускались с 1946 по 1954 год, и за почти десятилетие существования на конвейере было собрано свыше 210 тысяч экземпляров.

Москвич-400
Москвич-400

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

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Под капотом этого уникального экземпляра скрывается 1,1-литровый четырехцилиндровый двигатель, развивающий мощность в 23 л.с. В паре с мотором работает механическая трансмиссия, передающая крутящий момент на задние колеса.

Пробег автомобиля всего 24 000 километров. Москвич продается за 500 тысяч рублей.

Москвич-400
Москвич-400

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 3
03.05.2025 
Фото:Авито
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