#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Tacqua
5 мая
В России появился доступный кроссовер Volkswagen и стоит как Lada Vesta
В РФ продают кроссовер Volkswagen Tacqua по...
Geely EX5
5 мая
Особенная батарея и другие фишки доступного китайского электромобиля
Эксперт Тимкин перечислил сильные и слабые...
Перечислены популярные модели, которые чаще всего ввозят по параимпорту
5 мая
Перечислены популярные модели, которые чаще всего ввозят по параимпорту
Сергей Целиков: Hyundai Tucson, Toyota Camry и...

Отключил всe, а расход вырос: почему экономия на комфорте обманчива

Сэкономить на кондиционере не удастся: открытые окна ухудшают аэродинамику

Рекомендуем
245 л.с., автомат, клиренс 220 мм – новый кроссовер для бездорожья и дальних путешествий

Кондиционер, музыка, обогрев сидений, зарядка телефона – все это делает поездку приятной, но влияет на расход топлива. Ведь вся энергия для работы этих систем поступает от генератора, который создает дополнительную нагрузку на двигатель, отмечают специалисты издания Pravda.Ru. Особенно «прожорлив» кондиционер: по данным ADAC, он потребляет в среднем 0,43 литра топлива в час. За 10 часов – это уже более 4 литров.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

На первый взгляд, можно сэкономить, просто отключив кондиционер. Но на трассе при высокой скорости открытые окна ухудшают аэродинамику, создают завихрения, и в итоге расход топлива может стать даже выше. Например, тесты на Ford Focus показали: при скорости в 120 км/ч открытые окна увеличивают расход до 0,5 л/100 км при скорости 130 км/ч – уже на 0,7 л/100 км. И «бонусом» - сквозняк, вредный для здоровья.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Помимо кондиционера, топливо «подъедают» и другие системы: обогрев стёкол, сидений, фары, вентиляция и дворники. Если включить всё вместе, это прибавит до 0,5 литра топлива в час.

Поэтому экономить разумно в городе и на малых скоростях. А вот на трассе лучше полагаться на кондиционер – он расходует меньше, чем открытые окна, и не вредит самочувствию.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 11
05.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0