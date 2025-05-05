Отключил всe, а расход вырос: почему экономия на комфорте обманчива

Сэкономить на кондиционере не удастся: открытые окна ухудшают аэродинамику

Кондиционер, музыка, обогрев сидений, зарядка телефона – все это делает поездку приятной, но влияет на расход топлива. Ведь вся энергия для работы этих систем поступает от генератора, который создает дополнительную нагрузку на двигатель, отмечают специалисты издания Pravda.Ru. Особенно «прожорлив» кондиционер: по данным ADAC, он потребляет в среднем 0,43 литра топлива в час. За 10 часов – это уже более 4 литров.

На первый взгляд, можно сэкономить, просто отключив кондиционер. Но на трассе при высокой скорости открытые окна ухудшают аэродинамику, создают завихрения, и в итоге расход топлива может стать даже выше. Например, тесты на Ford Focus показали: при скорости в 120 км/ч открытые окна увеличивают расход до 0,5 л/100 км при скорости 130 км/ч – уже на 0,7 л/100 км. И «бонусом» - сквозняк, вредный для здоровья.

Помимо кондиционера, топливо «подъедают» и другие системы: обогрев стёкол, сидений, фары, вентиляция и дворники. Если включить всё вместе, это прибавит до 0,5 литра топлива в час.

Поэтому экономить разумно в городе и на малых скоростях. А вот на трассе лучше полагаться на кондиционер – он расходует меньше, чем открытые окна, и не вредит самочувствию.