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Проект «Волгатти»: чем удивляет сочетание советского авто и гиперкара?

В Минске представлен проект «Волгатти», сочетающий ГАЗ-21 и Bugatti Chiron

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На выставке «Тачки Cyber» в Минске был представлен кастомный автомобиль «Волгатти», который объединяет элементы советской «Волги» ГАЗ-21 и гиперкара Bugatti Chiron. Проект, над которым трудились более трех лет, требует инвестиций в 120 тысяч долларов.

Основа машины – BMW 6 серии (E63) с двигателем V8 объемом 4,4 литра мощностью 333 л.с., задним приводом и автоматической коробкой передач.

Проект «Волгатти»
Проект «Волгатти»
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Кузов «Волгатти» создан с нуля: детали сначала вырезали из пенопласта, затем изготовили матрицы и отливали элементы из стеклопластика.

От «Волги» остались только хромированные детали, например, фигурка оленя на капоте с выдвижным механизмом в стиле Rolls-Royce.

Среди особенностей машины – безрамочные алюминиевые двери, пневмоподвеска с возможностью регулировки клиренса в пределах 10 см, колеса различных размеров (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади), узкое лобовое стекло, камеры кругового обзора и программируемый спойлер, который активируется при достижении скорости свыше 100 км/ч.

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Проект был впервые представлен на фестивале «Лакацыя» в Гродно в 2022 году. На данный момент внешний дизайн завершен, однако работа над интерьером продолжается. Регистрация автомобиля в Беларуси затруднена из-за нестандартной конструкции, но команда всё же намеревается выпустить шоу-кары малыми сериями по цене около 120 тысяч долларов за экземпляр.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 8
05.05.2025 
Фото:YouTube
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