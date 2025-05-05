«Газпромнефть-СМ» избавит Россию от импортной зависимости в белых маслах

Компания намерена закрыть более 30% потребностей в белых маслах уже до конца года

Специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы» активно наращивают объем производства белых масел в Омске. Продукция по качеству не уступает иностранной. В этом убедились корреспонденты телеканала «Россия 24», которые сняли большой репортаж о белых маслах компании.

Журналисты побывали на Омском заводе смазочных материалов, пообщались с сотрудниками и потребителями белых масел. Такое внимание к омской продукции обусловлено тем, что запуск производства может глобально изменить ситуацию на российском рынке. Ранее 80% белых масел в Россию завозили из-за рубежа, у нас же в стране такой продукт производили лишь в небольших объемах.

«Все дело в том, что выпуск такой продукции – технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире. Учитывая широкий круг сфер применения белых масел, локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске – важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики», – заявил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Производственные мощности Омского завода смазочных материалов позволят обеспечить более 30% потребности российского рынка белых масел до конца текущего года. Продукция получила все необходимые сертификаты и уже поставляется потребителям.