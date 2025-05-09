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Xiaomi под давлением: модели SU7 Ultra вернули заявленные 1548 л.с.

Xiaomi сняла ограничения мощности с SU7 Ultra после критики владельцев

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Компания Xiaomi Auto отменила обновление, ограничивающее мощность флагманского электроседана SU7 Ultra, после массового недовольства пользователей. Ранее программная версия 1.7.0 снижала выходную мощность с заявленных 1548 л.с. до около 900 л.с., если владелец не проходил квалификационный круг на специально подготовленной гоночной трассе. Также обновление вводило паузу в 60 секунд перед активацией системы запуска, что вызывало дополнительное раздражение. В Xiaomi объяснили, что изменения были вызваны заботой о безопасности, так как «максимальная мощность возможна только на треке с соответствующей подготовкой».

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Однако владельцы, заплатившие за SU7 Ultra более 70 тысяч долларов, ожидали свободного доступа ко всем заявленным характеристикам. Обсуждения в соцсетях и на форумах обострились, и многие обвинили компанию в необоснованном введении ограничений после покупки.

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Под давлением общественного мнения Xiaomi была вынуждена отступить и вернуть пользователям полный доступ к мощности автомобиля. Представители компании пообещали, что в будущем они будут более открыто информировать клиентов о важных изменениях программного обеспечения и учитывать мнение владельцев при его разработке.

Этот случай показал, насколько быстро ожидания пользователей могут повлиять на решения автопроизводителей. По мере распространения программно-определяемых автомобилей, вопросы баланса между безопасностью, производительностью и пользовательскими правами становятся все более актуальными.

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 12
09.05.2025 
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