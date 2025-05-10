Mazda сдружилась с китайцами по теме электромобилей

Mazda с помощью китайцев выпустит 300 тысяч электромобилей в год

Mazda активно наращивает присутствие в Китае, стремясь закрепиться на одном из крупнейших мировых рынков электромобилей. Президент компании Масахиро Моро уже дважды посетил страну за последние недели – сначала для запуска электрического седана Mazda 6e (Changan Mazda 6e) в Нанкине, а затем с премьерой нового кроссовера EZ-60 на Шанхайском автосалоне. Производственные амбиции Mazda в рамках совместного предприятия с китайским Changan впечатляют: к 2027 году планируется достичь годовых продаж в 300 тысяч автомобилей, из которых 90% составят электромобили и гибриды. Общий объем инвестиций в проект составит 10 млрд юаней (около $1,37 млрд).

Mazda 6e

Ключевым центром расширения стала производственная площадка в Нанкине, где объединены НИОКР, сборка и экспорт. Mazda использует конкурентные преимущества китайской цепочки поставок, но сохраняет собственные стандарты дизайна и инженерии. Ожидается, что опыт, накопленный в Китае, компания применит и на других глобальных рынках.

Представленный седан Mazda 6e получил международные сертификаты безопасности, успешно пройдя экстремальные тесты – в том числе падение с высоты 5 метров и нагрев до 800 °C. А кроссовер EZ-60 выделяется аэродинамичным кузовом, большим дисплеем и проекционной системой, способной служить экраном для мультимедиа.

Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны китайских брендов и стартапов, Mazda делает ставку на технологическое партнерство и локальную адаптацию как основу для роста на крупнейшем рынке NEV (новых транспортных средств на новых источниках энергии). К 2027 году бренд также планирует выпустить еще две новые модели электромобилей.

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Источник: СarNewsChina