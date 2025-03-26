Четыре модели Mazda перестанут выпускать

Компания Mazda снимет с производства четыре модели до конца 2025 года

Бренд Mazda прекратит выпуск сразу нескольких моделей. В течение 2025 года её покинут седан, небольшой хэтчбек и два кроссовера, при этом шанс на следующее поколение есть только у одной из этих моделей.

Вскоре с производства снимут электрический вседорожник бренда Mazda MX-30, так и не получивший популярность из-за высокой цены и небольшого запаса хода. В прошлом году данная модель получила последовательно-гибридную модификацию с роторным двигателем в качестве генератора. В такой версии MX-30 будут собирать еще некоторое время.

Седан Mazda 6 уже вывели с рынков США, Великобритании и Японии. В ближайшем будущем его перестанут выпускать вовсе.

Осенью бренд избавится от компактного хэтчбека с индексом 2 и кроссовера CX-3. В отличие от других представителей модельного ряда, CX-3 может получить преемника. В феврале в Таиланде на одном из мероприятий продемонстрировали первые эскизы компактного вседорожника с новой внешностью, который, как тогда предполагалось, выйдет на рынок с гибридной силовой установкой.

Уточняется, что все модели будут сняты с производства из-за падения спроса на них.

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Источник: Carscoops