#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Раскрыты российские цены крутого китайского кроссовера
26 марта
Раскрыты российские цены крутого китайского кроссовера
В России цены на кроссовер Liхiang L9 будут...
Эксперты рассказали, когда стабилизируется рынок подержанных автомобилей
26 марта
Эксперты рассказали, когда стабилизируется рынок подержанных автомобилей
Дилеры назвали ключевые причины падения продаж...
ГАЗель получила более выносливую трансмиссию
26 марта
ГАЗель получила более выносливую трансмиссию
Фургоны и микроавтобусы ГАЗель Next получили...

Четыре модели Mazda перестанут выпускать

Компания Mazda снимет с производства четыре модели до конца 2025 года

Бренд Mazda прекратит выпуск сразу нескольких моделей. В течение 2025 года её покинут седан, небольшой хэтчбек и два кроссовера, при этом шанс на следующее поколение есть только у одной из этих моделей.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Changan UNI-S — старый друг под новым именем

Вскоре с производства снимут электрический вседорожник бренда Mazda MX-30, так и не получивший популярность из-за высокой цены и небольшого запаса хода. В прошлом году данная модель получила последовательно-гибридную модификацию с роторным двигателем в качестве генератора. В такой версии MX-30 будут собирать еще некоторое время.

Седан Mazda 6 уже вывели с рынков США, Великобритании и Японии. В ближайшем будущем его перестанут выпускать вовсе.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Осенью бренд избавится от компактного хэтчбека с индексом 2 и кроссовера CX-3. В отличие от других представителей модельного ряда, CX-3 может получить преемника. В феврале в Таиланде на одном из мероприятий продемонстрировали первые эскизы компактного вседорожника с новой внешностью, который, как тогда предполагалось, выйдет на рынок с гибридной силовой установкой.

Уточняется, что все модели будут сняты с производства из-за падения спроса на них.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
26.03.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0