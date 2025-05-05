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Популярный внедорожник теперь предлагается с пожизненной гарантией и другими бонусами

Great Wall Motors предлагает покупателям Haval H5 специальные бонусы до 31 мая

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Компания Great Wall Motors запустила в Китае специальную акцию на модель Haval H5 2025, которая продлится с 4 по 31 мая. В указанный период цена автомобиля составляет 17 500 долларов (1,4 млн рублей). Также в рамках акции доступны скидки до 2800 долларов при обмене старого автомобиля на новый и местные скидки до 2100 долларов.

Haval H5
Haval H5

Покупатели внедорожника Haval H5 2025 могут воспользоваться различными бонусами, включая комплект для чернения и пожизненную гарантию на основные компоненты двигателя и трансмиссии для первого владельца.

Интерьер Haval H5
Интерьер Haval H5
15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

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Кроме того, предусмотрены одна бесплатная годовая услуга по обслуживанию развлекательных систем и пожизненная бесплатная служба интеллектуального управления, а также услуга помощи на дороге в течение гарантийного срока.

Haval H5 2025 оснащен 2,0-литровым двигателем и 8-ступенчатой АКП. Габариты внедорожника – 5190 х 1905 х 1864 мм, а выбор кузовных цветов включает Phantom Black, Sky Gray, Snow White и Starry Purple. В стандартной комплектации предусмотрены фиксированные боковые подножки, электропривод двери багажника, а также подогрев передних сидений и зеркал заднего вида.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Haval
Количество просмотров 10
05.05.2025 
Фото:Haval
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