Новый полноприводный кроссовер подешевел в России еще до начала продаж: объявлены цены

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Российские цены на новый кроссовер Haval F7x снизились на 150 тысяч рублей

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Компания Haval представила прайс-лист на новый купе-кроссовер Haval F7x, который сразу предполагает скидку в размере 150 тысяч рублей. Информация о начале продаж модели пока отсутствует, но покупку новинки, вероятно, можно будет осуществить после майских праздников.

Доступные комплектации для Haval F7x в России: Premium и Tech Plus. Изначальные цены составляли 3,5 и 3,7 миллиона рублей, теперь они снижены до 3,35 и 3,55 миллиона рублей соответственно.

Haval F7x 2025
Haval F7x 2025
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Причины для введения такой скидки пока не известны, однако изменение цен приятно для потенциальных покупателей.

Haval F7x комплектуется 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 192 л.с., 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Габариты кроссовера составляют 4780×1890×1707 мм, колесная база – 2800 мм.

Интерьер Haval F7x 2025
Интерьер Haval F7x 2025
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Haval

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Лежнин Роман
Фото:Haval
Количество просмотров 7
05.05.2025 
Фото:Haval
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