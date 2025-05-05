Новый полноприводный кроссовер подешевел в России еще до начала продаж: объявлены цены

Российские цены на новый кроссовер Haval F7x снизились на 150 тысяч рублей

Компания Haval представила прайс-лист на новый купе-кроссовер Haval F7x, который сразу предполагает скидку в размере 150 тысяч рублей. Информация о начале продаж модели пока отсутствует, но покупку новинки, вероятно, можно будет осуществить после майских праздников.

Доступные комплектации для Haval F7x в России: Premium и Tech Plus. Изначальные цены составляли 3,5 и 3,7 миллиона рублей, теперь они снижены до 3,35 и 3,55 миллиона рублей соответственно.

Haval F7x 2025

Причины для введения такой скидки пока не известны, однако изменение цен приятно для потенциальных покупателей.

Haval F7x комплектуется 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 192 л.с., 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Габариты кроссовера составляют 4780×1890×1707 мм, колесная база – 2800 мм.

Интерьер Haval F7x 2025

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Haval