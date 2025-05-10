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Возмутительная роскошь: этот Rolls-Royce подошел бы главе мафии

Ателье Mansory украсило Rolls-Royce Wraith 24-каратным сусальным золотом

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Компания Mansory вновь напомнила, что границы вкуса и стиля – вещь растяжимая. Последний проект тюнингового ателье на базе Rolls-Royce Wraith, получивший имя Linea d’Oro, словно вышел из голливудского фильма о мафии. Черный кузов, щедро украшенный 24-каратным сусальным золотом, придает автомобилю дерзкий и вызывающий вид. «Тяжелые» обвесы, золотые акценты на капоте, сплиттере, воздухозаборниках и спойлерах делают эту машину неподходящей для «рядового» миллионера – она будто создана для крутого босса с амбициями покорителя улиц.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА
Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro
Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro

Салон авто также говорит о статусе его владельца. Черная кожа с золотыми вкраплениями, декоративная строчка и окантовка, блестящие решетки динамиков, золотые ручки – все в интерьере не кричит, а вопит о роскоши. Не забыты и элементы управления: золотом украшены приборная панель, педали, рулевое колесо и даже центральная консоль.

Хотя о конкретных технических доработках этого экземпляра ничего не сообщается, Mansory традиционно предлагает форсировку двигателя. Двухтурбинный V12 можно прокачать до более чем 700 л.с., превратив этот стильный автомобиль в настоящего уличного монстра.

Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro
Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro

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Linea d’Oro – не просто тюнинг, а серьезное заявление. Такой Rolls-Royce создан для тех, кто не боится выделяться, нарушать правила хорошего тона и демонстрировать свою индивидуальность на каждом километре. Подобная машина – символ силы, власти и неприкрытого богатства, и да, она действительно подошла бы главе мафии.

Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro
Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro
Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro
Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro
Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro
Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro
Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro
Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro
Rolls-Royce Wraith Linea d’Oro

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2037
10.05.2025 
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