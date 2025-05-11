Chery выводит на российский рынок новые бренды: что об этом известно?

На автосалоне в Шанхае Chery озвучила планы по запуску Lepas и iCar в России

Дочерние марки автомобилей концерна Chery – Lepas и iCar – начнут официальные продажи в России.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов подтвердил эту информацию после своего участия в Шанхайском автосалоне, который состоялся в конце апреля 2025 года.

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Традиционно после автосалона Chery проводит закрытые встречи с дилерами для обсуждения своих планов. На одной из таких встреч была раскрыта стратегия вывода новых брендов Lepas и iCar на российский рынок. Однако точные сроки начала продаж этих автомобилей пока не известны.

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Источник: No Limits