Народ резко бросился покупать машины этого бренда: в чем причина?

Aito отчитался о рекордном количестве заказов — свыше 22 тысяч с 1 по 5 мая

Бренд Aito, принадлежащий компании Hongmeng Zhixing, сообщил о значительном увеличении числа заказов в период с 1 по 5 мая 2025 года.

Согласно данным IT Home, за эти пять дней общее количество заказов на все модели превысило 22 000 единиц, что стало новым рекордом для компании. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда количество заказов составило 11 000, это означает заметный рост.

1 мая в Aito сообщили, что всего за один день майских праздников было получено более 5000 заказов. К 3 мая общее количество возросло до 12 500, а к 4 мая достигло 16 000. Одной из наиболее успешных моделей оказалась флагманская Aito M9 2025 года, которая собрала более 50 000 заказов всего за 43 дня с момента запуска. Начальная цена модели составляет около 66 000 долларов, и она позиционируется как более доступный аналог Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

Aito M9

Aito применяет технологии Huawei, такие как HarmonyOS, и систему Qiankun Intelligent Driving. Флагманская модель M9 2025 года оборудована четырьмя лазерными радарами, включая новые короткофокусные боковые и задние радары.

Предельная мощность 1,5-литрового двигателя увеличена с 149 до 160 кВт, а запас хода на электротяге составляет 290 км, в то время как полный запас хода у гибридной версии достигает 1474 км.

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Источник: ITHome