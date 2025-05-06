Эти запчасти для популярных автомобилей подорожали сильнее всего за месяц
По данным НАПИ, за месяц запчасти на китайские авто в России подорожали на 2,1%
В России за последний месяц наблюдается рост цен на запчасти для китайских автомобилей на 2,1%, согласно данным маркетингового агентства НАПИ.
Анализ проведен по оригинальным запчастям, запрашиваемым через агрегаторы. В апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года средняя цена на запчасти увеличилась на указанную величину.
Наибольшее подорожание наблюдается у зеркала заднего вида, цена которого возросла на 19,1%, составив 59,4 тыс. рублей. Лобовое стекло также подорожало на 13,3%, до 58,6 тыс. рублей, а цена на задний фонарь увеличилась на 8%, достигнув 36,5 тыс. рублей.
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Источник: НАПИ
Фото:Depositphotos
18
06.05.2025
Фото:Depositphotos
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