#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Brabus XL 800
6 мая
Новинка от Brabus: внедорожный суперкар с мощным мотором
Brabus представил внедорожный суперкар XL 800...
Audi Quattro by ABT
6 мая
Стиль 80-х с современными технологиями: новый Audi Quattro от ABT
Audi Quattro в стиле 80-х: Ателье ABT создало...
Эти автомобили признаны лидерами по объемам продаж среди машин с пробегом
6 мая
Эти автомобили признаны лидерами по объемам продаж среди машин с пробегом
«Автостат Инфо»: Lada Granta стала лидером по...

Эти запчасти для популярных автомобилей подорожали сильнее всего за месяц

По данным НАПИ, за месяц запчасти на китайские авто в России подорожали на 2,1%

Рекомендуем
Haval F7 или Geely Atlas: какой кроссовер выгоднее

В России за последний месяц наблюдается рост цен на запчасти для китайских автомобилей на 2,1%, согласно данным маркетингового агентства НАПИ.

Анализ проведен по оригинальным запчастям, запрашиваемым через агрегаторы. В апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года средняя цена на запчасти увеличилась на указанную величину.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Наибольшее подорожание наблюдается у зеркала заднего вида, цена которого возросла на 19,1%, составив 59,4 тыс. рублей. Лобовое стекло также подорожало на 13,3%, до 58,6 тыс. рублей, а цена на задний фонарь увеличилась на 8%, достигнув 36,5 тыс. рублей.

Источник: НАПИ

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
06.05.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0