Причины падения продаж автомобилей в России: мнение эксперта

Алексей Подщеколдин: продажи новых авто в РФ упали на 30% за 4 месяца 2025 года

Продажи новых автомобилей в России за первые четыре месяца 2025 года сократились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Алексей Подщеколдин, глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Он отметил, что одной из причин устойчивого падения рынка являются высокие цены на кредиты.

Эксперт добавил, что спад начался в ноябре 2024 года, и факторы остаются прежними. Высокая ключевая ставка привела к тому, что стоимость автомобилей за последний десяток лет увеличилась вдвое. Также стоит упомянуть утильсбор.

По словам Подщеколдина, почти 60% автомобилей покупаются в кредит, однако большинство нынешних автовладельцев предпочитают воздерживаться от приобретения новых машин под процентную ставку в 30%. Если сохранятся основные условия, которые серьезно подрывают авторынок, продажи останутся ниже уровня прошлого года, резюмировал эксперт.

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Источник: Коммерсантъ