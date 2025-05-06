#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Brabus XL 800
6 мая
Новинка от Brabus: внедорожный суперкар с мощным мотором
Brabus представил внедорожный суперкар XL 800...
Audi Quattro by ABT
6 мая
Стиль 80-х с современными технологиями: новый Audi Quattro от ABT
Audi Quattro в стиле 80-х: Ателье ABT создало...
Эти автомобили признаны лидерами по объемам продаж среди машин с пробегом
6 мая
Эти автомобили признаны лидерами по объемам продаж среди машин с пробегом
«Автостат Инфо»: Lada Granta стала лидером по...

Новинка от Brabus: внедорожный суперкар с мощным мотором

Brabus представил внедорожный суперкар XL 800 на базе Mercedes-AMG G 63

Рекомендуем
Haval F7 или Geely Atlas: какой кроссовер выгоднее

Немецкое тюнинг-ателье Brabus анонсировало новый проект на базе внедорожника Mercedes-AMG G 63, названный Brabus XL 800.

Этот автомобиль позиционируется как внедорожный суперкар. Основными характеристиками модели являются модернизированная подвеска с портальными мостами и регулируемыми стойками, что увеличивает дорожный просвет до 47 см. Для удобства посадки в автомобиле предусмотрены выдвижные подножки и специальные петли, позволяющие открывать задние двери на 90°.

Brabus XL 800
Brabus XL 800

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Мощность 4,0-литрового V8 была увеличена до 800 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, а разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 210 км/ч из-за внедорожных шин, также установлена кастомная выхлопная система.

Brabus XL 800 выделяется обвесом Widestar из углеродного волокна, 22-дюймовыми колесами, наличием лебедки и спойлером, а также дополнительной светотехникой. Интерьер отделан серой кожей. Информация о цене и предполагаемом количестве выпущенных экземпляров пока не раскрывается.

Brabus XL 800
Brabus XL 800

Источник: Brabus

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Brabus
Количество просмотров 8
06.05.2025 
Фото:Brabus
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4