Новинка от Brabus: внедорожный суперкар с мощным мотором

Brabus представил внедорожный суперкар XL 800 на базе Mercedes-AMG G 63

Немецкое тюнинг-ателье Brabus анонсировало новый проект на базе внедорожника Mercedes-AMG G 63, названный Brabus XL 800.

Этот автомобиль позиционируется как внедорожный суперкар. Основными характеристиками модели являются модернизированная подвеска с портальными мостами и регулируемыми стойками, что увеличивает дорожный просвет до 47 см. Для удобства посадки в автомобиле предусмотрены выдвижные подножки и специальные петли, позволяющие открывать задние двери на 90°.

Brabus XL 800

Мощность 4,0-литрового V8 была увеличена до 800 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, а разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 210 км/ч из-за внедорожных шин, также установлена кастомная выхлопная система.

Brabus XL 800 выделяется обвесом Widestar из углеродного волокна, 22-дюймовыми колесами, наличием лебедки и спойлером, а также дополнительной светотехникой. Интерьер отделан серой кожей. Информация о цене и предполагаемом количестве выпущенных экземпляров пока не раскрывается.

Brabus XL 800

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Источник: Brabus