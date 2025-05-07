Ручки над дверью в автомобиле: привычная деталь с неожиданным назначением

Главное предназначение ручек над дверями авто – помощь при посадке и высадке

Почти в каждой машине над дверями пассажиров можно заметить ручки – их еще в шутку называют «ручками страха». Стоит кому-то вцепиться в них на повороте – и сразу понятно: водитель едет агрессивно. Но, вопреки расхожему мнению, эти элементы вовсе не предназначены для борьбы с испугом на виражах. С точки зрения пассивной безопасности современный автомобиль уже полностью оснащен: есть ремни, подголовники, подушки безопасности.

И хвататься за ручку на ходу, особенно на высокой скорости и при поворотах, не стоит – при боковом ударе внутренняя обшивка может сместиться и защемить пальцы.

В предназначении этих ручек мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

Зачем они нужны

Главное предназначение этих ручек – помощь при посадке и высадке из машины. Внедорожники и пикапы с высокой посадкой, низкие седаны и спортивные автомобили, где не хочется неловко «проваливаться» в кресло, а также случаи, когда в салон садятся пожилые пассажиры, беременные женщины или люди с ограниченной подвижностью – во всех этих ситуациях поручень делает процесс посадки и высадки заметно удобнее.

Иногда ручка устанавливается даже со стороны водителя – чтобы помочь удобнее забраться в высокую кабину, особенно в больших автомобилях.

Почему в некоторых авто этих ручек нет

Некоторые производители сознательно от них отказываются. Причины разные: стремление к минимализму в дизайне интерьера, экономия пространства в салоне и даже небольшое снижение производственных затрат.