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Стартовали продажи самой дешевой версии популярного в России кроссовера

Li Auto открыла предзаказы на обновлённый кроссовер L6 2025 года в двух версиях

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Компания Li Auto начала прием предзаказов на обновленный кроссовер L6 2025 года в Китае, предлагая две комплектации: Pro стоимостью 34 300 долларов (около 2,8 млн рублей) и Max за 38 400 долларов (примерно 3,1 млн рублей).

Объявлено, что автомобиль получил новый мятно-зеленый цвет кузова и существенно уменьшенный лазерный дальномер (LiDAR). Модель также была обновлена в части систем интеллектуального вождения.

Li Auto L6 2025
Li Auto L6 2025
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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В версии AD Max два чипа Nvidia Orin-X заменены на один мощный Nvidia Thor-U, при этом поддерживаются расширенные функции помощи водителю и полный автопилот.

Ожидается, что в конце 2025 года будет представлена еще более мощная модель VLA. В версии AD Pro чип Horizon J5 был обновлён до J6M, добавлен LiDAR для улучшенной помощи водителю и высокоскоростного автопилота с обещанием новых функций через OTA-обновления.

Интерьер Li Auto L6 2025
Интерьер Li Auto L6 2025

По данным компании, с момента запуска модели Li L6 прошлой осенью были реализованы свыше 150 000 единиц, что делает её самым быстро продающимся и самым доступным автомобилем Li Auto.

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:Li Auto
Количество просмотров 9
07.05.2025 
Фото:Li Auto
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