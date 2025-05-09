В Воронежской области продают редкую «копейку» в идеальном состоянии

В Семилуках продают Lada 2101 1976 года за 850 000 рублей

На популярной онлайн-площадке появилось объявление, что в городе Семилуки (Воронежская область) выставлен на продажу седан ВАЗ-2101 1976 года выпуска. За легендарную «копейку» владелец хочет выручить 850 000 рублей. Он подчеркивает, что автомобиль с пробегом 120 000 км находится в отличном состоянии и не требует ремонта. Седан оснащен бензиновым двигателем объемом 1,2 литра (59 л.с.) и классической механической коробкой передач.

ВАЗ-2101 1976 года

Особый акцент сделан на подлинности: у автомобиля оригинальный ПТС, сохранились документы с момента покупки в автосалоне, а салон, включая руль, сиденья, радио и магнитолу, остался впервозданном, по словам владельца, «идеальном состоянии». Также отмечается, что электрика полностью исправна, и автомобиль «заводится с пол-оборота».

Владелец подчеркивает, что авто «из-под дедушки» и до сих пор 49-летняя «Копейка» собирает восхищенные взгляды окружающих.

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Источник: Auto.ru