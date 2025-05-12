Компрессор для тех, кто не любит следить за стрелкой давления

Этот компрессор — лидер продаж 2024–2025 годов на маркетплейсах

Сейчас на маркетплейсах огромный выбор компрессоров для шин, но почти все — однотипные, с аналоговым манометром, громко тарахтящие.

В целом индустрия насосов уже много-много лет живет без изменений, большинство компрессоров очень похожи друг на друга.

Компания ASTRONAVT решила привнести новшеств, улучшить текущие модели насосов. Они сделали компрессор с системой АвтоСтоп — это когда вы подключили насос в прикуриватель, выставили давление и просто ждете автоматического отключения. Больше не нужно следить за стрелкой компрессора, не нужно терпеть громкий шум.

Как показал 2024 год и начало 2025-го, компрессор от ASTRONAVT заинтересовал потребителей, насос стал лидером продаж на маркептлейсах. Сейчас доступен на Озоне, Вайлдберис, ЯндексМаркет.

Самое интересное, компания ASTRONAVT изучила более 100 тыс отзывов покупателей насосов на маркетплейсах и выделила ряд параметров, которые очень важны автолюбителям. Такими параметрами они наградили свой насос:

Удлинили шланг на 10 см (у большинства насосов – 50 см, у ASTRONAVT – 60 см)

Положили в комплект быстросъемную насадку (позволяет моментально соединять воздушный шланг и ниппель колеса)

Сделали в компрессоре большой яркий фонарь (позволяет спокойно накачивать колеса в темноте, без использования фонарика телефона)

Положили в комплект запасной предохранитель (бывает так, что из-за резкого скачка напряжения, и особенно в старых авто, предохранитель прикуривателя перегорает — с запасным предохранителем, проблем не будет)

Положили в комплект запасные колпачки на ниппель (оказалось, их часто теряют)

В сумке сделали специальный отсек для хранения всех насадок и сделали сумку непромокаемой

Приятные бонусы для погоды России: компрессор работает при температурах от -45°С до 50°С, а в комплекте сразу 4 насадки для летних и зимних развлечений – для велосипедов, мячей, батутов, матрасов и прочих надувных изделий.

Ну и вишенкой на торте оказалась красивая фирменная упаковка — идеально для подарка любому водителю!

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