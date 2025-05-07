Audi сильно увеличила дальнобойность новой A6: как этого удалось достигнуть?

Audi представила новые гибридные версии A6 и A6 Avant с увеличенным запасом хода

Компания Audi представила новые подключаемые гибридные версии седана A6 и универсала A6 Avant.

В сравнении с предшествующими моделями, ёмкость батареи увеличилась на 45%, теперь она составляет 20,7 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода до 111 км для седана и 106 км для универсала по стандарту WLTP.

Audi A6 и A6 Avant

В модельном ряду представлены две версии: стартовая мощностью 295 л.с., которая разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд, тогда как более мощная версия с 362 л.с. справляется с этой задачей за 5,3 секунды. В электрическом режиме максимальная скорость ограничена 140 км/ч, а с работающим бензиновым двигателем она может достигать 250 км/ч.

Также стоит отметить, что в новинках установлено зарядное устройство мощностью 11 кВт, позволяющее полностью зарядить батарею всего за 2,5 часа. Возможность подзарядки от двигателя происходит на скорости свыше 65 км/ч, однако это ограничивает ёмкость до 75%, полноценная зарядка возможна только при подключении к сети.

Интерьер Audi A6

Обе модели имеют автоматическую коробку передач с двойным сцеплением и полный привод Quattro. В Великобритании стартовая цена для базового седана с мощностью 295 л.с. составляет 61 755 фунтов, универсал обойдется от 63 705 фунтов. Модификация с 362 л.с. стоит на 8000 фунтов дороже и включает пакет S line, который включает спортивную подвеску и увеличенные колёса.

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Источник: ITHome