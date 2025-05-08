В России будут делать квадрициклы в духе... Mini?

Автотор собирается запустить производство электрических квадрициклов Eonix

На фестивале единоборств «Кубок Балтики» в Калининграде представили микроавтомобили, которые «Автотор» планирует выпускать совместно с партнерами из Китая под недавно зарегистрированной маркой Eonix. Пока конкретики о сроках запуска нет – машины лишь мельком засветились в репортаже ВГТРК. Однако информация о самих машинах секретом не является: по факту это разработка китайского концерна Zhejiang Today Sunshine New Energy.

Квадрицикл Eonix, предварительная информация:*

Длина – 2830 мм

Ширина – 1500 мм

Высота – 1565 мм

Снаряженная масса – около 800 кг

Мощность электромотора – 4,5-7,5 кВт

Максимальная скорость – 50-80 км/ч

Запас хода – 150–200 км

*по данным Zhejiang Today Sunshine New Energy.

Представленная машинка относится к классу L7/L7e, то есть тяжелые квадрициклы с автомобильными органами управления. Мощность двигателя у таких машин не превышает 15 кВт (20 л.с.), максималка в РФ ограничена на 50 км/ч. Такую технику нужно ставить на учет в ГИБДД – выдается один номер мотоциклетного типа, устанавливаемый сзади. Доступ на дороги общего пользования у тяжелых квадроциклов есть.

Запас хода в 150 или 200 км обуславливается батареей: она может быть свинцово-кислотной или литиевой. В Китае эти автомобили стоят, в переводе по нынешнему курсу, около 4000–5000 долларов. А в Европе цены улетают в безумные 14 тысяч евро... Как думаете, почем эти чудесные автомобили предложат у нас? И зачем «Автотору» еще один квадрицикл L7/L7e, если у них уже есть собственный Amber L7?

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Источник: Максим Кадаков