В России стартовали продажи нового кроссовера, приспособленного к суровым условиям

Exeed начала поставки гибридного кроссовера Exlantix ET в Россию: известна цена

Китайский премиум-бренд Exeed объявил о начале поставок своего гибридного кроссовера Exlantix ET в российские дилерские центры. Первые автомобили уже доступны в автосалонах Автодом «Варшавка» и «Стачек».

Модель представлена в четырёх цветах: графитовый чёрный, серый бамбук, дымчатый беж и пепельный серый, а также с двумя вариантами отделки интерьера. Exlantix ET выделяется техническими характеристиками и адаптацией к российским климатическим условиям, включая «зимний пакет» с обогревом сидений, руля, лобового стекла и зеркал.

Exlantix ET

Автомобиль оснащён гибридной системой REEV, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора с мощностью 197 л.с. на передней и 265 л.с. на задней оси, что в совокупности обеспечивает пиковую мощность в 469 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды. Батарея на 40 кВт·ч позволяет проехать до 180 км на электроэнергии, а общий запас хода с полным баком достигает 1180 км.

Среди оборудования автомобиля можно отметить полный привод, пневматическую подвеску и систему CDC, которая обеспечивает автоматическую регулировку клиренса. Салон кроссовера включает двойные стеклопакеты, трёхзонный климат-контроль с функциями ионизации и ароматизации, массаж для всех пассажиров и режим «zero gravity».

Интерьер Exlantix ET

Автомобиль получил пять баллов в тестах C-NCAP, а также оснащён 30 ассистентами водителя и 20 датчиками, включая систему обзора на 540°. Цены на Exlantix ET варьируются от 6 600 000 до 7 000 000 рублей, а производитель предоставляет гарантию на 8 лет или 200 тыс. км пробега.

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Источник: Автоновости дня