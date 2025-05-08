«Газпромнефть-СМ» подарила Омску хвойную аллею в честь 80-летия Победы

Два десятка сибирских елей высадили в парке «Птичья гавань»

Сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы» в рамках инициативы, осуществленной при участии дендрологов, произвели высадку 20 саженцев сибирской ели на территории природного парка «Птичья гавань». Данный проект был реализован в качестве подарка региону в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и осуществлен при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Мероприятие явилось продолжением экологической и просветительской деятельности, осуществляемой «Газпромнефть-СМ» в пределах природного парка.

Высаженные сибирские ели, являющиеся типичными представителями сибирской флоры, обеспечивают визуальную завершенность прогулочной зоны и способствуют формированию естественного затенения, необходимого для оптимального развития прилегающей растительности. Проект реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», осуществляемой компанией «Газпром нефть».

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец отметил многолетнее и плодотворное сотрудничество компании с парком «Птичья гавань», подчеркнув значимость проекта для сохранения исторической памяти и укрепления связи между поколениями.

– Мы хотим, чтобы люди, приходя сюда отдохнуть и прикоснуться к природе, еще больше чувствовали связь со своими близкими, своей малой Родиной и ее историей, – добавил Анатолий Скоромец.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Вадим Матвеев заявил о важности эстетического и смыслового наполнения пространства парка, особенно в контексте празднования юбилея Победы, а также отметил роль подобных инициатив в укреплении межпоколенческих связей и сохранении памяти о предках.