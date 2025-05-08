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Популярный в России бренд выпустил новый большой внедорожник с богатым оснащением

Представлен новый люксовый внедорожник Zeekr 9X с запасом хода 1500 км

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Компания Zeekr на Шанхайском автосалоне представила новый автомобиль Zeekr 9X, который позиционируется как «флагман суперлюксовых внедорожников».

Этот мощный автомобиль отличается большим кузовом и обилием хромированных деталей, а также 22-дюймовыми дисками. Дизайн 9X во многом повторяет стиль люксового минивэна Zeekr 009.

Zeekr 9X
Zeekr 9X
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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Новинка стала первым автомобилем, оснащенным передовым интеллектуальным решением для вождения Qianli Haohan H9 и суперэлектрической гибридной технологией. Автомобиль содержит чип Nvidia Thor, обеспечивающий вычислительную мощность 1400 TOPS, и базируется на централизованной цифровой архитектуре ZEEA 3.0, что позволяет использовать цифровое шасси и пять лазерных радаров для 360-градусного мониторинга.

Zeekr 9X
Zeekr 9X

Гибридная версия Zeekr 9X использует 2,0-литровый турбомотор в сочетании с несколькими электродвигателями, которые могут переключаться между чисто электрическим, последовательным и параллельным режимами.

Общий запас хода данной модификации составляет около 1500 км на полном заряде батареи и полном баке топлива. С длиной 5290 мм и колёсной базой 3220 мм новый Zeekr 9X предлагает просторный интерьер на 6-7 мест или 4-местный вариант с удобными креслами бизнес-класса.

Zeekr 9X
Zeekr 9X
Zeekr 9X
Zeekr 9X
Zeekr 9X
Zeekr 9X

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Zeekr
Количество просмотров 4
08.05.2025 
Фото:Zeekr
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