Этот автомобиль подешевел в России на 45 миллионов за год

В Москве появился Lamborghini Revuelto 2025 с V12 за 95 миллионов рублей

На российском автомобильном рынке снова появился Lamborghini Revuelto, который стоит значительно меньше, чем годом ранее. В мае 2024 года аналогичная модель оценивалась в 140 миллионов рублей, тогда как версия 2025 года предлагается по цене 95 миллионов рублей.

Lamborghini Revuelto 2025 оснащен 6,5-литровым двигателем V12 и тремя электромоторами, которые в сумме обеспечивают мощность в 1015 л.с. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Lamborghini Revuelto

Конструкция модели основана на новой углеволоконной платформе HPEV, с углепластиковой силовой структурой и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также системой полного привода.

Сейчас автомобиль доступен в Москве, хотя пока находится в процессе доставки.

Интерьер Lamborghini Revuelto

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Источник: Auto.ru