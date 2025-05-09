Hyundai сумел снизить расход своих автомобилей почти вдвое: как это удалось?

Hyundai представила новое поколение гибридной системы с мощностью до 300 л.с.

Hyundai представила обновленную гибридную систему, которая предлагает мощность от 100 до 300 л.с. и подходит для широкого спектра моделей, от компактных до больших автомобилей.

Система состоит из двух двигателей (P1 и P2). P1 используется для генерации энергии для аккумулятора, запуска двигателя и вспомогательной тяги, а P2 служит основным мотором, обеспечивающим тягу и рекуперативное торможение.

Новая гибридная система Hyundai

Такая архитектура не только увеличивает мощность и топливную экономичность (на 45%), но и снижает уровень шума и вибрации, улучшая плавность движения. Система поддерживает интеллектуальное рекуперативное торможение и может быть легко интегрирована с существующими моторами внутреннего сгорания, что уменьшает затраты на разработку.

Новая гибридная система Hyundai

Новая система включает 2,5-литровый бензиновый гибридный двигатель с турбонаддувом, который снижает потерю мощности и улучшает топливную экономичность за счет оптимизированного сгорания. В новой конструкции применяется «цикл чрезмерного расширения», позволяющий задерживать закрытие впускного клапана, снижающий степень сжатия и увеличивающий степень расширения во время сгорания для дальнейшей экономии топлива. Информация о новой системе появилась в связи с разработкой Hyundai Palisade.

Двигатель Hyundai

Также в рамках обновления представлена 1,6-литровая гибридная система с турбонаддувом, которая позволяет улучшить топливную экономичность на 4% для среднеразмерных внедорожников, увеличивая крутящий момент с 367 Нм до 380 Нм и обеспечивая лучшие разгонные характеристики. В дополнение к гибридной системе, Hyundai планирует внедрение различных инновационных технологий, среди которых система e-AWD для улучшения тяги с установкой приводного двигателя P4 на задней оси.

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Источник: ITHome