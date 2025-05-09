Прибыль концерна Volkswagen рекордно упала: в чем причина?

Volkswagen Group сообщил о снижении прибыли в первом квартале 2025 года на 40,6%

Volkswagen Group зафиксировала прибыль после вычета налогов в размере €2,18 миллиарда за первый квартал 2025 года, что на 40,6% ниже, чем в начале 2024 года. Об этом говорится в отчете компании.

Германский автопроизводитель предостерег, что показатели на весь 2025 год, вероятно, окажутся на нижней границе ранее установленного прогноза.

До этого концерн рассчитывал на маржу операционной прибыли до 6,5%. VW указывает на влияние Дональда Трампа и его импортных пошлин как на причины ухудшения своих показателей и прогнозов.

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Источник: Volkswagen