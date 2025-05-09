Российским автосалонам придется массово увольнять персонал: в чем причина?

Эксперт Попов: автодилерам придется сокращать сотрудников из-за падения продаж

Из-за снижения продаж новых автомобилей автодилерам придется прибегнуть к сокращению сотрудников, сообщает автоэксперт Дмитрий Попов.

Он отметил, что автомобильная отрасль сталкивается с кризисом, который заставляет дилеров сокращать рабочие места, чтобы справиться с суровыми условиями, вызванными высокими процентными ставками по кредитам.

Попов указывает, что спрос упал примерно на одну треть и в первую очередь увольнения коснутся сотрудников, непосредственно занимающихся продажами.

В первом квартале 2025 года в России продажи новых автомобилей всех категорий снизились на 27%, составив всего 287,2 тыс. машин. В марте продажи упали на 45%.

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Источник: Ридус