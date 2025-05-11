Кроссовер Geely Atlas нового поколения станет еще более навороченным

Новый кроссовер Geely Boyue L (Atlas) получит технологии Flyme Auto и AR-HUD

Компания Geely сообщила о начале продаж четвёртого поколения кроссовера Boyue L, известного в России как Atlas, с 13 мая 2025 года. Базовая стоимость автомобиля составит 105 900 юаней (примерно 1,18 млн рублей). Он будет доступен в пяти комплектациях.

Новый кроссовер отличается увеличенными размерами: 4730х1910х1710 мм, а его колёсная база составляет 2785 мм.

Geely Boyue L (Atlas)

Модель оснащена фирменной радиаторной решёткой и светодиодными задними фонарями. Созданная на архитектуре CMA и платформе GEEA3.0, она получает 15,4-дюймовый экран с системой Flyme Auto, работающей на 7-нм чипе «Лунный орёл», который опережает по производительности Qualcomm 8155. Дополнительно установлен 25,6-дюймовый AR-HUD для отображения навигации и информации о светофорах.

Автомобиль будет комплектоваться 2,0-литровым двигателем мощностью 217 л. с. и крутящим моментом 325 Н·м, который работает вместе с 7-ступенчатой автоматической коробкой DCT.

Интерьер Geely Boyue L (Atlas)

Среди особенностей кроссовера также выделяется система голосового управления, распознающая диалекты и сложные команды. Это делает Atlas одним из самых технологичных кроссоверов в линейке Geely. Примечательно, что продажи в России могут начаться позже, учитывая положительную репутацию предыдущих поколений Atlas на российском рынке.

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Источник: SpeedMe