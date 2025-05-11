В России сильно подешевел богато оснащённый кроссовер Toyota: сколько он теперь стоит

В Москве распродаются новые Toyota Crown Estate 2024 года по цене 9 млн рублей

В Москве началась распродажа новых автомобилей Toyota Crown Estate 2024 года, также известных как Crown Signia, по цене 8 990 000 рублей.

Эти автомобили сертифицированы для российского рынка и представлены в комплектации Limited. В 2024 году данный премиальный кроссовер в России оценивался в 10-11 миллионов рублей, в то время как в США и Канаде он считается одной из ведущих моделей компании Toyota.

Toyota Crown Estate

Crown Estate комплектуется гибридной системой Hybrid MAX с 2,5-литровым двигателем мощностью 240 л.с. и полным приводом E-Four Advanced. В сочетании с вариатором система демонстрирует расход топлива 7,8 л/100 км в смешанном цикле.

Автомобиль оборудован 21-дюймовыми дисками, черной решеткой радиатора и панорамной крышей. Салон отделан перфорированной кожей, а сиденья имеют функции подогрева, вентиляции и электрически регулируемое положение с памятью.

Интерьер Toyota Crown Estate

В список оснащения входят камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе. Также имеется мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, а аудиосистема JBL включает 11 динамиков. Продавец заявляет о японской сборке, но дополнительные габариты на крыльях указывают на то, что автомобиль был импортирован из США.

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Источник: SpeedMe