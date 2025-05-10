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Автомобили Hyundai будут собирать человекоподобные роботы

Hyundai будет использовать роботов Atlas на заводе Metaplant America в Джорджии

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Центром революции становится завод Metaplant America в Джорджии. Именно здесь Hyundai планирует внедрить роботов Atlas, разработанных компанией Boston Dynamics, приобретенной Hyundai у SoftBank в 2021 году.

Atlas – это двуногий робот, обладающий впечатляющей подвижностью и способностью к выполнению сложных манипуляций. Пока Hyundai не раскрывает подробности о конкретных задачах, которые будут возложены на Atlas.

Робот Atlas
Робот Atlas
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Эта инициатива не является случайной. Hyundai уже имеет опыт использования роботов на своих заводах. Четырёхногие роботы Spot от Boston Dynamics уже применяются для проведения инспекций и технического обслуживания. Завод в Джорджии также может похвастаться уникальными роботизированными системами: роботом, снимающим двери автомобилей перед сборкой, и стационарным роботом, устанавливающим их на место.

Зачем Hyundai инвестирует огромные средства в роботизацию? Ответ многогранен. Во-первых, это стремление к повышению производительности и эффективности. Роботы могут работать круглосуточно, без перерывов и ошибок, что существенно ускоряет производственные процессы и снижает затраты.

Во-вторых, это шаг навстречу глобальной конкуренции. Автоматизация позволяет Hyundai оставаться на острие технологического прогресса и конкурировать с другими автопроизводителями, активно внедряющими роботизированные системы.

В-третьих, на решение Hyundai повлияли и внешние факторы, в частности, торговые тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа. Это заставило компанию ускорить процессы модернизации и повышения конкурентоспособности на североамериканском рынке, который остается для Hyundai ключевым. Масштабные инвестиции в автоматизацию – это часть амбициозного плана Hyundai по инвестициям в США на сумму $21 млрд, $6 млрд из которых выделены специально на инновации и стратегические партнерства.

Источник: YouTube

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Лежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 141
10.05.2025 
Фото:YouTube
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