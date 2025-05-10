Выпущена особая версия популярного минивэна: что в ней такого?

Для чемпиона мира по снукеру Чжао Синьтуна создали уникальный минивэн Zeekr 009

Zeekr 009 неоднократно занимал первое место в рейтинге самых продаваемых электромобилей премиум-класса, а также стал бестселлером в своем сегменте. Его популярность вышла далеко за пределы Китая, и ярким примером тому служит уникальный экземпляр, созданный для Чжао Синьтуна, первого китайского чемпиона мира по снукеру.

Победа Чжао Синьтуна в мае 2025 года над Марком Уильямсом со счетом 18-12 стала историческим событием. В честь этого триумфа компания Zeekr преподнесла ему эксклюзивный Zeekr 009. Автомобиль, окрашенный в черно-зеленую двухцветную схему, украшен особыми элементами, напрямую отсылающими к спортивному успеху: число 147 (возможно, отсылка к рекордной серии в снукере), шары для снукера и мультяшный портрет самого Чжао Синьтуна.

Zeekr 009

Zeekr 009 – это электрический минивэн, созданный премиальным брендом Zeekr, входящим в группу Geely. Два электродвигателя, каждый мощностью 272 л.с., обеспечивают внушительную суммарную мощность в 534 л.с. Максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВтч обеспечивает заявленный производителем запас хода до 700 км по циклу NEDC – показатель, который способен развеять многие опасения, связанные с дальностью пробега электромобилей.

Zeekr 009

Zeekr 009 построен на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA) от Geely. Стандартная версия вмещает шесть пассажиров, а недавно представленная версия Grand Collector Edition предлагает еще более роскошную отделку с золотыми элементами в экстерьере и интерьере. Автомобиль имеет внушительные размеры: 5209 х 2024 х 1856 мм при колесной базе 3205 мм, и весит 2830 кг.

Цена последней достигает впечатляющих 123 200 долларов.

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Источник: CarNewsChina