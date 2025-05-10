Водителям напомнили о неожиданном крупном штрафе, который может получить любой

Юрист Воропаев: езда с просроченными правами наказуема штрафом до 15 тыс. рублей

Многие водители расслабились после автоматического продления водительских удостоверений в 2022 году, забыв о необходимости своевременной замены документов. Однако ездить с просроченными правами – риск, чреватый серьезными последствиями. Давайте разберемся, как избежать штрафа в 15 тысяч рублей и что нужно знать о замене водительского удостоверения в 2025 году.

Автоюрист Лев Воропаев предупреждает: простое игнорирование сроков действия прав может обернуться штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Важно понимать, что автоматическое продление, действовавшее в 2022 году, было разовым и действовало только три года. Это значит, что если срок действия ваших прав истекал в 2022 году, то трехлетний льготный период подходит к концу.

Если срок действия ваших прав истек до 1 июня 2025 года (или истекает в 2025 году), срочно замените их. После этой даты они будут считаться просроченными, и вы рискуете получить штраф. Например, если на ваших правах указана дата окончания действия 1 июня 2022 года, то крайний срок замены – 1 июня 2025 года.

Если на ваших правах указан срок действия, истекающий в каком-либо месяце 2025 года, они будут автоматически продлены еще на три года. В этом случае вам не нужно менять права до 2028 года.

Особое внимание стоит обратить на ситуацию с иностранными водительскими правами. С 1 апреля 2025 года вступили в силу новые правила. Все граждане РФ, въехавшие в страну с иностранными правами до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить их на российские. То же самое касается иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство России до 1 апреля 2024 года. Срок замены – до 1 апреля 2026 года (год с момента вступления закона в силу). После этой даты езда на иностранном водительском удостоверении приравнивается к езде без прав и влечет штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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Источник: Прайм