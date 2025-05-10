Toyota представила новый доступный и экономичный кроссовер для любых нужд

Toyota Corolla Cross 2026 получил обновлённый дизайн и новую версию GR Sport

Toyota Corolla Cross, популярный компактный кроссовер, обновился, представив миру модель 2026 года. Это не просто плановый рестайлинг – это качественный скачок в дизайне, технологиях и, что особенно приятно, появление захватывающей версии GR Sport.

Внешние изменения сразу бросаются в глаза. Передняя часть обзавелась более агрессивной и современной решёткой радиатора с эффектным сотовым узором. Зауженные фары, дополненные стильной светодиодной полосой в топовых комплектациях, придают Corolla Cross 2026 элегантности и динамичности.

Toyota Corolla Cross 2026

Обновленный дизайн задних фонарей гармонично завершает образ, а новые 18-дюймовые легкосплавные диски (19-дюймовые для GR Sport) добавляют кроссоверу солидности и спортивного шика. Несмотря на все обновления, модель сохранила проверенную платформу TNGA-C.

Интерьер претерпел не менее значительные изменения. В глаза бросается увеличенная центральная консоль, более эргономичный селектор передач, беспроводная зарядка для смартфонов, 10,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с интуитивно понятным интерфейсом и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с высокой детализацией.

Toyota Corolla Cross 2026

Что касается силовой установки, для европейского рынка Toyota предлагает два варианта гибридных двигателей: экономичный 1,8-литровый агрегат мощностью 138 л.с. и более мощный 2,0-литровый двигатель, развивающий 194 л.с. Оба двигателя работают в паре с электромотором и вариатором, обеспечивая плавное ускорение и оптимальный расход топлива. Безопасность остается приоритетом: Toyota Corolla Cross 2026 оснащен новейшим пакетом Toyota Safety Sense 3.0, включающим адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения и множество других полезных функций.

Интерьер Toyota Corolla Cross 2026

Однако настоящая изюминка – это версия GR Sport, которая выделяется уникальным бампером, вдохновленным дизайном GR Corolla, 19-дюймовыми черными дисками и эксклюзивным цветом кузова Storm Grey. Подвеска занижена на 10 мм, рулевое управление перенастроено, добавлены подрулевые лепестки и режим Sport.

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Источник: Carscoops