Chery намерена сократить свое присутствие на российском рынке: в чем причина?

Chery сократит операции в России из-за рисков, связанных с западными санкциями

Китайский автопроизводитель Chery находится на пороге крупнейшего IPO (публичное размещение акций) 2025 года в Гонконге, оцениваемого примерно в 1,5 миллиарда долларов. Однако подготовка к этому знаменательному событию омрачена решением компании сократить свои операции в России.

Решение Chery – это не просто корректировка бизнес-стратегии, а показатель изменившейся геополитической ситуации и стремления привлечь максимальное количество инвестиций. По данным Bloomberg, некоторые международные банки, включая JPMorgan, отказались от участия в IPO, опасаясь нарушения санкционного режима США, связанного с деятельностью в России.

Американские финансовые институты, в частности, крайне осторожно относятся к сотрудничеству с компаниями, имеющими существенный бизнес в секторах, попавших под санкции. Это подтверждается отказом ряда других международных банков от работы над IPO Chery. В итоге, первичное размещение акций будет проведено исключительно китайскими банками.

Пока неизвестны конкретные меры, которые Chery предпримет для сокращения своей деятельности в России. Это может включать в себя снижение объемов производства и продаж или оптимизацию дилерской сети.

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Источник: Bloomberg