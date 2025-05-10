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Toyota терпит катастрофические убытки из-за Трампа: подробности

Toyota ожидает в 2025 году падение прибыли на 34,9% из-за политики Трампа

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Мировой автопром – отрасль, невероятно чувствительная к геополитическим изменениям. Резкие колебания курсов валют, торговые войны и введенные пошлины способны моментально отразиться на финансовых показателях даже таких гигантов, как Toyota.

Недавнее заявление японского автопроизводителя о катастрофическом падении прибыли в 2025 финансовом году – яркое тому подтверждение. Компания прогнозирует снижение чистой прибыли на 34,9%, до 3,1 трлн иен (около $21,6 млрд по текущему курсу), а операционной – на 20,8%, до 3,9 трлн иен (около $27,1 млрд).

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Эти цифры шокируют, и за ними стоит конкретная причина – политика президента США Дональда Трампа и введенные им высокие пошлины на импорт автомобилей.

На Соединенные Штаты приходится значительная доля иностранных продаж Toyota – около 20%. Таким образом, пошлины напрямую увеличили стоимость автомобилей Toyota на американском рынке, снизив их конкурентоспособность и спрос.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 108
10.05.2025 
Фото:Unsplash
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