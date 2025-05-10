Российские автомобили будут производить за океаном: подробности о планах

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«Известия»: выпуск российских автомобилей планируется наладить в Венесуэле

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Венесуэла, страна с богатой историей и значительным потенциалом, готовится к масштабному событию: запуску производства российских автомобилей.

Эта инициатива, озвученная министром иностранных дел Иваном Хиль Пинто, представляет собой новый этап развития российско-венесуэльского сотрудничества, выходящий далеко за рамки традиционных энергетических проектов.

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Заявление о возможности запуска производства прозвучало далеко не случайно, на фоне недавнего визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию и его встречи с Владимиром Путиным.

Визит Мадуро в Кремль, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, был посвящен широкому кругу вопросов. В центре внимания, конечно же, оставались энергетические проекты и нефтяные сделки, являющиеся основой долгосрочного сотрудничества двух стран.

Однако, как становится ясно из заявления министра иностранных дел, в повестке дня занимали важное место и вопросы промышленного сотрудничества, включая локализованное производство товаров в Венесуэле.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 76
10.05.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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