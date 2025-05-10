В России стремительно сокращаются запасы автомобилей: свежая статистика

Сергей Целиков: запасы прошлогодних авто у дилеров РФ сократились наполовину

Российский автомобильный рынок демонстрирует интересную тенденцию: стремительное сокращение запасов автомобилей прошлогоднего выпуска.

По данным аналитического агентства «Автостат», опубликованным директором Сергеем Целиковым в начале мая 2025 года, за первые четыре месяца года было продано 349 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 82,6% (почти 290 тысяч) были выпущены в 2024 году и ранее. Это означает, что лишь 17,4% проданных автомобилей – машины 2025 года выпуска. Такая ситуация, по словам Целикова, является самой «отстающей» за последние двадцать лет.

Сокращение запасов прошлогодних автомобилей примерно вдвое – факт, имеющий далеко идущие последствия для всего рынка. Это свидетельствует о значительном изменении баланса спроса и предложения.

В течение долгого времени российские дилеры опирались на большие переходящие запасы, накопленные в предыдущие годы, частично из-за санкционных ограничений и проблем с поставками. Теперь же эти запасы быстро истощаются. Более того, ситуация превосходит даже кризисный 2009 год, когда, по словам Целикова, доля автомобилей прошлогоднего выпуска была еще выше.

За счет пополнения складов свежими автомобилями общий сток остается практически на уровне конца 2024 года. В январе доля автомобилей 2025 года выпуска в продажах составила 1%, в феврале – 8%, в марте – 24%, а в апреле – 34%.

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Источник: Известия