Раскрыты подробности о новом полноприводном кроссовере для России от надежного бренда

Omoda раскрыла спецификации нового кроссовера C7, который будет продаваться в РФ

Рынок российских кроссоверов готовится к масштабному дебюту. Популярный китайский бренд Omoda раскрыл подробности о своем новом флагмане – кроссовере Omoda C7, который вот-вот появится на отечественных дорогах.

Omoda C7 будет представлен в пяти комплектациях: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. Российские покупатели смогут выбрать как переднеприводную, так и полноприводную версию. Передний привод будет доступен в базовых комплектациях Joy и Lifestyle, тогда как Drive, Active и Supreme позволят насладиться преимуществами полного привода.

Omoda C7

Под капотом всех модификаций Omoda C7 будет установлен один и тот же двигатель – 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. Этот двигатель будет работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (DCT), что обещает плавное и динамичное вождение.

Производитель не поскупился на оснащение, даже базовая комплектация Joy порадует владельца внушительным списком опций. В него входят 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, электрорегулируемые и подогреваемые зеркала заднего вида с повторителями поворотов, задний парктроник, электропривод багажника, салон с отделкой из эко-кожи, двухзонный климат-контроль, система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, четыре подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, цифровая приборная панель с диагональю 8,9 дюйма, медиасистема с сенсорным дисплеем 15,6 дюйма.

Интерьер Omoda C7

Топовая комплектация Supreme предлагает еще более впечатляющий набор функций, включая 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамную крышу с люком, центральную подушку безопасности, атмосферную подсветку салона, адаптивный круиз-контроль, расширенный набор систем электронных ассистентов.

Пока остается нераскрытой одна из самых важных деталей – цена. Официальные представители Omoda пока не озвучили стоимость разных комплектаций Omoda C7.

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Источник: Автоновости дня