Этот летающий автомобиль максимально близок к серийному производству: подробности

Прототип Klein Vision AirCar 2 трансформируется из машины в самолёт за 80 секунд

Компания Klein Vision представила AirCar 2, не просто концепт-кар, а прототип, готовый к серийному производству. Его презентация на престижном Living Legends of Aviation Gala Dinner в Беверли-Хиллз, посещенном такими звездами, как Джон Траволта, Морган Фриман, Базз Олдрин и принц Гарри, стала событием мирового масштаба. Цена от 800 000 до 1 000 000 долларов.

AirCar 2 – это не просто улучшенная версия своего предшественника, AirCar, совершившего впечатляющий 35-минутный полёт в 2021 году. Это качественный скачок в технологиях.

Прототип Klein Vision AirCar 2

Сердцем обновленной модели стал мощный 280-сильный двигатель, вдвое превосходящий по мощности 1,6-литровый двигатель BMW, использовавшийся в оригинальном AirCar. Это позволило добиться невероятных характеристик: максимальная скорость в воздухе достигает 250 км/ч (против 170 км/ч у предшественника), а длина разбега значительно сократилась, что повышает безопасность полетов.

Дальность полёта впечатляет – около 1000 километров на одном баке бензина. Пока что AirCar 2 работает на бензине, но, как отметил сооснователь Klein Vision, Антон Зайац, переход на электрические двигатели запланирован, как только плотность энергии батарей достигнет необходимого уровня.

Трансформация из автомобиля в самолёт происходит всего за 80 секунд. AirCar 2, имеющий длину 5,8 метров, легко паркуется на стандартных парковочных местах.

Процесс взлёта прост: доставьте автомобиль на аэродром, нажмите кнопку для развёртывания крыльев и руля направления – и вот вы уже в небе. После посадки вы снова на земле, и можете продолжить путь на автомобиле, развивающем скорость до 200 км/ч на дороге.

За AirCar 2 стоит 35-летний опыт словацкого авиационного эксперта Штефана Клейна. Первый AirCar, запущенный в 2016 году, уже налетал более 170 часов, совершив более 500 полетов, подтверждая надежность и жизнеспособность технологии.

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Источник: thenextweb