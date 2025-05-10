#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Urban Cruiser
13 мая
«Младший брат» Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле 3 миллионов рублей
Цена кроссовера Toyota Urban Cruiser будет...
Интерьер BYD Qin Plus 2025
13 мая
В России появился новый просторный и хорошо оснащенный седан за 2 миллиона рублей
Новый седан BYD Qin Plus 2025 представлен в...
Коробка передач Ауруса пойдет в «народ»
13 мая
Коробка передач Ауруса пойдет в «народ»
Минпромторг создал 25 рабочих групп для...

Этот летающий автомобиль максимально близок к серийному производству: подробности

Прототип Klein Vision AirCar 2 трансформируется из машины в самолёт за 80 секунд

Рекомендуем
Новый флагманский кроссовер с полным приводом —все его «плюшки» и фишки

Компания Klein Vision представила AirCar 2, не просто концепт-кар, а прототип, готовый к серийному производству. Его презентация на престижном Living Legends of Aviation Gala Dinner в Беверли-Хиллз, посещенном такими звездами, как Джон Траволта, Морган Фриман, Базз Олдрин и принц Гарри, стала событием мирового масштаба. Цена от 800 000 до 1 000 000 долларов.

AirCar 2 – это не просто улучшенная версия своего предшественника, AirCar, совершившего впечатляющий 35-минутный полёт в 2021 году. Это качественный скачок в технологиях.

Прототип Klein Vision AirCar 2
Прототип Klein Vision AirCar 2
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Сердцем обновленной модели стал мощный 280-сильный двигатель, вдвое превосходящий по мощности 1,6-литровый двигатель BMW, использовавшийся в оригинальном AirCar. Это позволило добиться невероятных характеристик: максимальная скорость в воздухе достигает 250 км/ч (против 170 км/ч у предшественника), а длина разбега значительно сократилась, что повышает безопасность полетов.

Дальность полёта впечатляет – около 1000 километров на одном баке бензина. Пока что AirCar 2 работает на бензине, но, как отметил сооснователь Klein Vision, Антон Зайац, переход на электрические двигатели запланирован, как только плотность энергии батарей достигнет необходимого уровня.

Трансформация из автомобиля в самолёт происходит всего за 80 секунд. AirCar 2, имеющий длину 5,8 метров, легко паркуется на стандартных парковочных местах.

Процесс взлёта прост: доставьте автомобиль на аэродром, нажмите кнопку для развёртывания крыльев и руля направления – и вот вы уже в небе. После посадки вы снова на земле, и можете продолжить путь на автомобиле, развивающем скорость до 200 км/ч на дороге.

За AirCar 2 стоит 35-летний опыт словацкого авиационного эксперта Штефана Клейна. Первый AirCar, запущенный в 2016 году, уже налетал более 170 часов, совершив более 500 полетов, подтверждая надежность и жизнеспособность технологии.

Источник: thenextweb

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Klein Vision
Количество просмотров 891
10.05.2025 
Фото:Klein Vision
Поделиться:
Оцените материал:
0