В России снова можно купить доступный и надежный японский кроссовер: цена обрадует

Продажи кроссоверов Mitsubishi ASX возобновлены в РФ по цене от 2,25 млн рублей

Рестайлинговый Mitsubishi ASX первого поколения, привезенный по параллельному импорту, снова доступен для покупки в России.

Объявления на различных классифайдах демонстрируют, что стоимость такого автомобиля начинается от 2,25 млн рублей. Например, компания из Омска предлагает под заказ ASX с 2,0-литровым 150-сильным двигателем, вариатором и полным приводом в комплектации GLX.За эти деньги покупатель получает полностью светодиодную оптику, датчики света и дождя, современную медиасистему с цветным сенсорным дисплеем, кондиционер, круиз-контроль и регулируемый руль.

Mitsubishi ASX

Более богатая комплектация M-Line, также доступная по параллельному импорту, обойдется примерно в 2 390 000 рублей. За эту сумму покупатель получает дополнительные опции, такие как кожаный салон, мультифункциональный руль, бесключевой доступ, расширенный пакет безопасности (включающий четыре подушки безопасности, шторки безопасности и коленную подушку водителя), климат-контроль и систему кругового обзора.

При этом, наличие более десятка новых автомобилей ASX в наличии в различных регионах России (Краснодар, Самара, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Псков) свидетельствует о стабильном притоке автомобилей по параллельному импорту. Цены на эти автомобили варьируются от 2 700 000 рублей за переднеприводные версии до 2 800 000 рублей за полноприводные.

Интерьер Mitsubishi ASX

Как же сравнивается предложение Mitsubishi ASX с конкурентами из Китая, которые активно завоевывают российский рынок? Анализ цен показывает, что китайские кроссоверы сопоставимого размера зачастую дороже. Например, рестайлинговый Changan CS35 Plus New в базовой комплектации обойдется минимум в 2 569 900 рублей, Chery Tiggo 4 – от 2 290 000 рублей, а Geely Coolray – от 2 794 990 рублей.

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Источник: Автоновости дня