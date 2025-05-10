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В России снова можно купить доступный и надежный японский кроссовер: цена обрадует

Продажи кроссоверов Mitsubishi ASX возобновлены в РФ по цене от 2,25 млн рублей

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Рестайлинговый Mitsubishi ASX первого поколения, привезенный по параллельному импорту, снова доступен для покупки в России.

Объявления на различных классифайдах демонстрируют, что стоимость такого автомобиля начинается от 2,25 млн рублей. Например, компания из Омска предлагает под заказ ASX с 2,0-литровым 150-сильным двигателем, вариатором и полным приводом в комплектации GLX.За эти деньги покупатель получает полностью светодиодную оптику, датчики света и дождя, современную медиасистему с цветным сенсорным дисплеем, кондиционер, круиз-контроль и регулируемый руль.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
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Более богатая комплектация M-Line, также доступная по параллельному импорту, обойдется примерно в 2 390 000 рублей. За эту сумму покупатель получает дополнительные опции, такие как кожаный салон, мультифункциональный руль, бесключевой доступ, расширенный пакет безопасности (включающий четыре подушки безопасности, шторки безопасности и коленную подушку водителя), климат-контроль и систему кругового обзора.

При этом, наличие более десятка новых автомобилей ASX в наличии в различных регионах России (Краснодар, Самара, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Псков) свидетельствует о стабильном притоке автомобилей по параллельному импорту. Цены на эти автомобили варьируются от 2 700 000 рублей за переднеприводные версии до 2 800 000 рублей за полноприводные.

Интерьер Mitsubishi ASX
Интерьер Mitsubishi ASX

Как же сравнивается предложение Mitsubishi ASX с конкурентами из Китая, которые активно завоевывают российский рынок? Анализ цен показывает, что китайские кроссоверы сопоставимого размера зачастую дороже. Например, рестайлинговый Changan CS35 Plus New в базовой комплектации обойдется минимум в 2 569 900 рублей, Chery Tiggo 4 – от 2 290 000 рублей, а Geely Coolray – от 2 794 990 рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi | За рулем
Количество просмотров 26364
10.05.2025 
Фото:Mitsubishi | За рулем
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+10