Флагманский кроссовер популярного бренда серьезно обновился: что изменилось?

Li Auto L9 2025 с новой подвеской прошел «лосиный» тест на скорости 80,34 км/ч

Флагманский кроссовер Li Auto L9 2025 года получил значительные обновления. В числе новшеств двухкамерная и двухконтурная пневматическая подвеска, которая снизила амплитуду крена на 24%, что помогло модели успешно пройти «лосиный тест» на скорости 80,34 км/ч.

Также были модернизированы функции интеллектуального вождения.

Li Auto L9

Интерьер Li L9 теперь предлагает сиденья первого и второго ряда с 18-точечным массажем, а потолочный монитор увеличен до 21,4 дюйма – на 86% больше, чем у предшественника с 15,7 дюймовым экраном. Также добавлено цифровое зеркало заднего вида, а кузов доступен в новом сером цвете. Цены на модель в Китае составляют 56 720-60 870 долларов.

Интерьер Li Auto L9

Силовая установка осталась без изменений, такой же, как у моделей L7 и L8: гибридная система с 1,5-литровым двигателем и двумя электромоторами, полный привод. Li L9 представляет собой полноразмерный кроссовер с габаритами 5218×1998×1800 мм и колесной базой 3105 мм, рассчитанный на шесть мест.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: CarNewsChina