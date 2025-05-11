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Просторный кроссовер с хорошим оснащением по цене Лады недавно появился в России

Chevrolet Tracker с 116-сильным двигателем доступен в РФ от 1,65 млн рублей

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В России в последние три года из-за повышения цен практически не осталось кроссоверов, цены на которые ниже двух миллионов рублей. Однако благодаря параллельному импорту стал доступным новый Chevrolet Tracker по цене от 1 650 000 рублей.

Это цена на одном из классифайдов, выставляемая компанией из Владивостока. Для примера, седан Lada Vesta в средней комплектации Life стоит 1 676 000 рублей, а в топовой версии Techno – 1 960 000 рублей с большим дисплеем и автоматом.

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker
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В объявлении не указаны сроки доставки и комплектация, но по фотографиям видно, что кроссовер имеет отделку из эко-кожи, мультимедийную систему с сенсорным экраном, люк, многофункциональный руль и климат-контроль. Под капотом находится 1,0-литровый двигатель мощностью 116 л.с. в комбинации с шестиступенчатым автоматом.

В Перми аналогичный Tracker с тем же двигателем стоит 2 040 000 рублей, в Уфе и Москве представлены версии с 132-сильным двигателем объемом 1,2 литра. В столице Башкирии цены на такие автомобилей варьируются от 2 500 000 до 2 700 000 рублей, а в Москве – 2 590 000 рублей.

Интерьер Chevrolet Tracker
Интерьер Chevrolet Tracker

Также автосалон из Подмосковья предлагает более мощную версию с 165-сильным 1,3-литровым двигателем и вариатором. У всех кроссоверов передний привод.

Для справки: Chevrolet Tracker последнего поколения создан на платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной GM и китайским SAIC. Его размеры составляют 4270 мм в длину, 1791 мм в ширину и 1627 мм в высоту при колесной базе 2570 мм, что делает его меньше, чем Chery Tiggo 4 и Geely Coolray.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 754
11.05.2025 
Фото:Chevrolet
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