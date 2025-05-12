Эти автомобили сильнее всего подорожали с 2020 года: цифры удивят

Топ-6 автомобилей с пробегом, удививших ростом цен до 152% за 5 лет

В отличие от рынка новых автомобилей, на вторичном рынке происходят порой удивительные изменения цен. Дилерский холдинг «Рольф» в сотрудничестве с Quto составил список самых подорожавших автомобилей с пробегом в период с 2020 по 2025 год.

Лидером стал четырехлетний кроссовер Mitsubishi ASX – его стоимость выросла с 771 514 рублей до 1 945 000 рублей, что составляет прирост в 152%.

Второе место занял 11-летний Renault Fluence с ростом цен на 142%: с 327 856 до 789 000 рублей. На третьей позиции находятся два автомобиля – восьмилетний Renault Duster и 11-летний SsangYong Kyron. Средняя цена Duster возросла с 472 310 до 1 097 757 рублей (+132%), а Kyron – с 358 500 до 830 000 рублей.

Четвертый в списке – Hyundai Creta – подорожал на 119%: с 905 977 до 1 978 061 рубля. Пятую позицию занимает семилетняя Honda CR-V, её цена возросла на 110% – с 1 118 256 до 2 350 000 рублей. Замыкает рейтинг девятилетний Nissan X-Trail, средняя стоимость которого возросла с 710 275 до 1 398 286 рублей.

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Источник: Quto