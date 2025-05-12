Почему важно выбрать правильное масло для автомобиля

Антон Каверзин: LUBREX пришел и остался, когда многие «именитые» ушли

Какие автомобильные масла лучше, чем стоит руководствоваться при замене, что такое адаптированный продукт и плохие условия эксплуатации.

Это Никита Гудков – заместитель главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – обсудил с Антоном Каверзиным, директором по развитию «АА Индастриал» (бренд LUBREX) на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 12 по 15 мая 2025 года в московском ЦВК «Экспоцентр».

– Чем занимается компания LUBREX – это только масла или еще какие-то компоненты?

– Наша компания производит смазочные материалы. Это крупнейшая из компаний, расположенных в Арабских Эмиратах и производящих масла и смазки. У нас 5 заводов: 4 – в ОАЭ и 1 – в Иране. Мы представляем эту компанию в России и странах СНГ, продвигаем бренд LUBREX, одноименные масла, смазочные материалы и автохимию. В России мы развиваемся уже 6 лет и предлагаем нашим клиентам премиальные качественные продукты.

– Три года назад наши автомобилисты даже не подозревали, что в Арабских Эмиратах выпускают масла и смазочные материалы. Можно ли сказать, что за последние годы мнение изменилось?

– Я бы даже сказал, что все началось гораздо раньше. Первую партию материалов мы завезли в 2019 году, до истории с ковидом. Через два месяца после первой поставки объявили локдаун. Все встало, продажи прекратились, а мы как раз зашли с новым брендом. Несмотря на это, благодаря качеству и лояльной ценовой политике нам удалось о себе заявить. Уже тогда сформировался круг постоянных клиентов, и начала развиваться дистрибьюторская сеть. После 2022 года мы были не просто новым брендом, а тем, кто остался, когда многие «именитые» ушли. Поэтому, конечно, о нас узнали и нас полюбили.

– Как вы видите своего потребителя?

– Это автовладелец, который хочет использовать качественный импортный продукт с официальными допусками и по максимально доступной цене. Когда ушли Castrol, Total и другие бренды, люди начали искать замену. Мы уже тогда предлагали продукт не хуже, а зачастую и лучше по качеству, но за меньшие деньги. Мы несем полную ответственность за наш продукт и даем гарантию на наши масла.

– Что по поводу адаптации продукции? У нас специфический климат и дороги. Это как-то учитывается при разработке масел для России?

– Все масла, имеющие официальные допуски, должны полностью соответствовать установленным нормативам. Если в допуске указано, что температура застывания должна быть -42 °C, то наше масло будет соответствовать этому параметру – и в Эмиратах, и в России. Более того, в зависимости от вязкости масло может иметь и еще более низкую температуру застывания.

– Но у нас, возможно, более пыльная среда, морозы стоят дольше. Нужны ли специфические доработки?

– Здесь важен правильный выбор масла из всей линейки. Например, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или на некачественном топливе. Обычно это связано с качеством топлива. Кто-то говорит, что пробки вреднее для двигателя, другие – что высокие обороты. В любом случае, чем выше температура, при которой работает масло, тем быстрее оно теряет свои свойства. Например, гонщики меняют масло после 1-2 гонок, потому что мотор работает на пределе. А в пробках двигатель работает на низких оборотах – это щадящий режим. Если вы знаете, что будете заправляться некачественным топливом – выбирайте полнозольное масло и чаще его меняйте. Оно лучше противостоит окислению.

– Но ведь сейчас многие автомобили рассчитаны на малозольные масла. Не следует ли ли придерживаться рекомендаций производителя?

– Надо рассматривать каждый случай отдельно. Если человек живет в мегаполисе и заправляется качественным топливом – смысла переходить на полнозольное масло нет. Но если он понимает, что топливо будет низкого качества – лучше выбрать полнозольное, чтобы минимизировать вред.

– А что с интервалами замены? В Европе, например, есть автомобили с межсервисным интервалом 30 тыс. км. А у нас – 15 тыс. км. Почему?

– Надо ориентироваться не на километры, а на моточасы. В Германии средняя скорость – выше 100 км/ч, а у нас – 15 км/ч в пробках. В таком режиме за 10 тысяч км двигатель «устанет» так же, как у них за 30 тысяч. Поэтому и менять масло в России нужно чаще – каждые 7,5-10 тысяч км.

– Как планируете развиваться дальше?

– С самого начала мы выбрали ценовую и нишевую стратегию и продолжаем ей следовать: это премиальное качество, минимальная цена, развитие дилерской сети и расширение охвата рынка.