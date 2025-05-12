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Двигатель начал «подъедать» масло? Вот как это исправить

Эксперт Ожогин перечислил основные причины расхода масла в двигателе

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Константин Ожогин, директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi), рассказал о факторах, способствующих масложору в двигателе.

Говоря о главной причине данной проблемы, он отметил отсутствие герметичности сальников и прокладок, что легко исправить путем их замены, хотя стоимость данной услуги может варьироваться в зависимости от марки автомобиля.

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Другими причинами утечки масла из двигателя могут быть несоответствие вязкости масла рекомендациям производителя, износ маслосъемных колпачков, поломка поршневых колец или увеличение диаметра цилиндров.

Также неверная настройка клапанного механизма может привести к масложору, причем стоимость ремонта в таких случаях сильно различается. Ожогин подчеркнул, что длительная работа двигателя на холостом ходу может дополнительно усугубить проблему. Специалист добавил, что запах и дым при открытии горловины клапанной крышки могут свидетельствовать о начале расхода масла.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 218
12.05.2025 
Фото:Depositphotos
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