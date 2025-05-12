Двигатель начал «подъедать» масло? Вот как это исправить

Эксперт Ожогин перечислил основные причины расхода масла в двигателе

Константин Ожогин, директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi), рассказал о факторах, способствующих масложору в двигателе.

Говоря о главной причине данной проблемы, он отметил отсутствие герметичности сальников и прокладок, что легко исправить путем их замены, хотя стоимость данной услуги может варьироваться в зависимости от марки автомобиля.

Другими причинами утечки масла из двигателя могут быть несоответствие вязкости масла рекомендациям производителя, износ маслосъемных колпачков, поломка поршневых колец или увеличение диаметра цилиндров.

Также неверная настройка клапанного механизма может привести к масложору, причем стоимость ремонта в таких случаях сильно различается. Ожогин подчеркнул, что длительная работа двигателя на холостом ходу может дополнительно усугубить проблему. Специалист добавил, что запах и дым при открытии горловины клапанной крышки могут свидетельствовать о начале расхода масла.

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Источник: Российская газета