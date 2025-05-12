Новый семейный кроссовер на основе Volvo вот-вот начнут продавать в России

«Борисхоф» анонсировал старт продаж кроссовера Nordcross 001 в РФ в конце мая

Дилер «Борисхоф» сообщил о старте предзаказов и продаж кроссовера Nordcross 001 в России – это переименованная модель Lynk & Co 09, созданная на основе Volvo XC90, которая также входит в состав Geely Auto. Nordcross, наряду с Knewstar, является новым брендом, разработанным специально для российского рынка. Продажи автомобилей начнутся уже в конце мая.

Lynk & Co 09 (Nordcross 001)

Nordcross 001 представляет собой 7-местный кроссовер с размерами 5042 х 1977 х 1780 мм. Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 254 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Интерьер Lynk & Co 09 (Nordcross 001)

Автомобиль укомплектован матричными фарами, имеет обивку из кожи Nappa и 4-зонный климат-контроль.

Стоит отметить, что официальная премьера бренда Nordcross в России еще не состоялась, и может быть, что она пройдет одновременно с запуском продаж кроссовера.

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Источник: Борисхоф