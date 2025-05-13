Стоимость китайских машин с пробегом рекордно снизилась в России
Средняя стоимость китайских авто с пробегом в апреле составила 2,18 млн рублей
В апреле 2025 года средняя цена подержанных автомобилей китайских марок составила 2,18 млн рублей, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на экспертов проекта «Авто.ру Оценка».
Наибольшее снижение цен среди китайских автомобилей зафиксировано у седана JAC J7, который потерял в стоимости 10% относительно марта, его средняя цена достигла 1,23 млн рублей.
В пятерку автомобилей с наибольшим снижением стоимости также вошли Exeed LX (–5%; 1,92 млн рублей), Lifan X60 (–5%; 572 тыс. рублей), Exeed VX (–4%; 3,15 млн рублей) и Chery Tiggo 4 (–4%; 1,32 млн рублей).
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Источник: Известия
Фото:Depositphotos
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13.05.2025
Фото:Depositphotos
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