Стоимость китайских машин с пробегом рекордно снизилась в России

Средняя стоимость китайских авто с пробегом в апреле составила 2,18 млн рублей

В апреле 2025 года средняя цена подержанных автомобилей китайских марок составила 2,18 млн рублей, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на экспертов проекта «Авто.ру Оценка».

Наибольшее снижение цен среди китайских автомобилей зафиксировано у седана JAC J7, который потерял в стоимости 10% относительно марта, его средняя цена достигла 1,23 млн рублей.

В пятерку автомобилей с наибольшим снижением стоимости также вошли Exeed LX (–5%; 1,92 млн рублей), Lifan X60 (–5%; 572 тыс. рублей), Exeed VX (–4%; 3,15 млн рублей) и Chery Tiggo 4 (–4%; 1,32 млн рублей).

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Источник: Известия