Атом разбили в краш-тесте — каковы результаты?
Стартап «Кама» отчитался о проведении первого цикла проверки электромобиля Атом на пассивную безопасность. Сообщается, что краш-тестам подвергали как собранные предсерийные автомобили с некоторыми прототипными деталями, так и кузова машин. Большое внимание было уделено главной особенности Атома – отсутствию центральной стойки кузова.
«По результатам испытаний были достигнуты целевые показатели по защите пассажиров в сертификационных краш-тестах ЕСЕ94 и ЕСЕ95, подтверждена эффективность структуры кузова Атома для сохранения жизненного пространства пассажиров и защиты батареи от повреждений», – сообщила пресс-служба компании.
Электромобиль Атом, первый этап краш-тестов:
- фронтальный удар о жесткую стену на 50 км/ч
- фронтальный удар с неполным перекрытием о движущийся навстречу деформируемый барьер с суммарной скоростью 100 км/ч
- боковые удары о столб (32 км/ч) и деформируемый барьер (50 км/ч)
- тест на травмоопасность капота при ударе головой (разные зоны, скорость 40 км/ч)
- имитация удара сзади с оценкой защиты от хлыстовой травмы
- кософронтальный удар на 56 км/ч
- боковой удар на 50 км/ч
Параллельно с краш-тестами был запущен процесс калибровки систем пассивной безопасности – ремней и подушек. В ходе испытаний были собраны данные для разработки программного обеспечения управления компонентами пассивной безопасности, а также выполнена корреляция САЕ-моделей с физическими результатами тестов, отмечают в компании.
Далее компания-разработчик планирует провести еще два раунда испытаний, которые включат краш-тесты уже серийных машин с расширенной программой: C-NCAP, ARCAP, RCAR, проверка на ложное срабатывание, испытание на опрокидывание и другие тесты. До начала второго раунда будут устранены выявленные отклонения первого этапа испытаний. Напомним, серийное производство электромобиля Атом на заводе «Москвич» должно стартовать во втором квартале 2025 года.
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Источник: Атом