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Представлен летающий автомобиль вертикального взлета: подробности

На автосалоне в Шанхае Hongqi представил летающий автомобиль Tianyan 1

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Премиум-бренд из Китая Hongqi на автосалоне в Шанхае представил концепт летающего автомобиля под названием Tianyan 1, а также описал новую стратегию глобального развития.

По данным пресс-службы компании, данный аппарат станет первым «люксовым» концептом от Hongqi. Это новшество соотносится с госпрограммой «Экономика малых высот», направленной на развитие электрических летательных аппаратов eVTOL для грузовых и пассажирских перевозок.

Прототип Hongqi Tianyan 1
Прототип Hongqi Tianyan 1
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Электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) разрабатываются для повышения экологичности и безопасности мобильности. Tianyan 1 сможет преодолевать свыше 200 км, его конструкция разъемная, а система взаимодействия с водителем будет работать в реальном времени. Первый тестовый полет запланирован на конец 2025 года.

Бренд также заявил о своих намерениях ускорить международное расширение, переходя от концепции «Восточной роскоши» к «Новой мировой роскоши», что станет основой для более тесного сотрудничества и создания глобального сообщества с акцентом на инновации и устойчивое развитие.

Hongqi стремится увеличить свое присутствие на рынках Европы, Азии и Ближнего Востока, переосмысляя понятие премиальности. К 2030 году предполагается, что мировые продажи бренда превысят 1 миллион автомобилей в год, а объемы производства за границей достигнут более 200 тысяч машин ежегодно.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Hongqi
Количество просмотров 21
13.05.2025 
Фото:Hongqi
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